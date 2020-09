Coronavirus: Markt-Update

- In Europa ist in mehreren Ländern der Region, insbesondere in Spanien, Frankreich und Großbritannien, weiterhin eine zweite Infektionswelle zu verzeichnen. Am vergangenen Freitag kündigten mehrere europäische Länder, darunter Spanien, Frankreich, Dänemark und Griechenland, neue Restriktionen in einigen ihrer größten Städte an, um die Ausbreitung der COVID-19-Infektionen einzudämmen, während der britische Premierminister Boris Johnson einen zweiten nationalen Lockdown in Erwägung zieht.

Am Freitag wurden 315.130 neue Coronavirus-Fälle gemeldet, das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie. Der 7-Tage-Durchschnitt sank unterdessen leicht auf 283.960. Quelle: Worldometers

- Die Zahl der neuen COVID-19-Fälle nimmt in Großbritannien um mindestens 6.000 pro Tag zu, nach den Daten, die eine Woche zurückliegen, verdoppeln sich die Krankenhauseinweisungen alle acht Tage.

- Frankreich meldete am Samstag eine Rekordzahl von 13 498 Neuinfektionen.

- Die neuseeländischen Behörden hoben außer in Auckland landesweit alle Beschränkungen auf, da sich die Zahl der Neuinfektionen verlangsamte.

- Am Samstag stellten die USA mit über 1 Million durchgeführter Coronavirus-Diagnosetests einen Tagesrekord auf, aber das Land braucht nach Angaben verschiedener Experten 6 bis 10 Millionen pro Tag, um Ausbrüche unter Kontrolle zu bringen.

- Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in Indien überstieg die 5,4 Millionen, da in den letzten 24 Stunden 92.605 neue Infektionen hinzukamen, wie die Daten des Bundesgesundheitsministeriums am Sonntag zeigten.

- Den größten täglichen Anstieg der Coronavirus-Infektionen meldete Indonesien mit 4.168 neuen Fällen am Samstag.

Die USA haben am Samstag 1.061.411 Tests durchgeführt. Quelle: The COVID Tracking Project



