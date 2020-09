Das Management will prüfen, ob die formell eigenständigen Franchiseunternehmen, die die Leasing-Geschäfte für Grenke abwickeln, in den Konzern integriert werden können. Ein Wirtschaftsprüfer soll feststellen, ob die bisherigen Übernahmen von Franchise-Gesellschaften durch Grenke zu marktüblichen Konditionen abgewickelt wurden.

Die Analysten von M.M. Warburg begrüßen zwar das ausführliche Statement der Konzernleitung. Wichtige Fragen blieben jedoch weiter ungeklärt, schreibt Analyst Marius Fuhrberg in einem Bericht am Montag. Besonders die Zusammenarbeit mit der CTP Handels- und Beteiligungs- GmbH werfe weiter Fragen auf. CTP investiert in Franchisenehmer und unterstützt diese beim Aufbau des Geschäfts mit Leasingfinanzierungen. Nach mehreren Jahren übernimmt Grenke diese Leasinggesellschaften häufig. Wolfgang Grenke hatte dieses Modell in einer Stellungnahme am Donnerstag als „wesentlichen Erfolgsfaktor“ der Firma bezeichnet.

Grenke - Sharing Emails. Viceroy's latest update is now live:https://t.co/X1tnRiSXK8



CTP’s DNS history shows its email servers are hosted by Grenke and have been since at least 2018: almost 2 years prior to the acquisition of CTP’s owner Sacoma AG by Wolfgang #Grenke $GLJ 1/n pic.twitter.com/JyH0OKYqCB