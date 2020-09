Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen zum Start der Woche einen kleinen Dämpfer an der Börse hinnehmen. Dennoch zeigt der Trend klar nach oben, was sich auch durch Aussagen verschiedenster Börsen-Analysten bestätigen lässt. Hier steckt so viel Potenzial drin!

Ein Großteil befragter Analysten ist weiterhin so sehr von Plug Power überzeugt, dass momentan niemand zu einem Verkauf der Aktien rät. Das Kursziel wird von einigen sogar auf bis zu 15 US-Dollar angegeben. Insgesamt ist die Einstellung zu den Aktien somit mehr als positiv.

Dennoch muss der Aktienkurs einen kleinen Dämpfer heute verkraften. Durch einen Rückgang des Kurses um knapp 6 Prozent und 0,64 Euro, verzeichnet man einen derzeitigen Aktienkurs von rund circa 10,81 Euro. Vergleicht man diesen Wert jedoch mit dem Trend, liegt dieser zurzeit weiter auf einem absoluten Top-Niveau!

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen