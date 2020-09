Fed-Rückkoppelungen auf die Anlagestrategie

Wie ist aber vor diesem Hintergrund die Ende August verkündete Strategieänderung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zu bewerten? Der von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole angekündigte Strategieschwenk unterstützt eine „low for much longer“ Zinspolitik, ebnet aber auch den Weg für eine mittel- bis langfristig höhere Inflation. Denn die wichtigste Änderung betrifft das Mandat der Preisstabilität. Die Währungshüter streben künftig eine Inflation von zwei Prozent an – im Durchschnitt. Damit versehen sie ihr Ziel der Preisstabilität mit einem „Gedächtnis“. Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend höherer Teuerung.