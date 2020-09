In München läuft derzeit die zu Oktoberfestzeiten übliche Baader Konferenz. Dort ist auch K+S mit Finanzvorstand Thorsten Böckers vertreten. Der CFO macht deutlich, dass man den Verkauf von Americas noch im laufenden Jahr abschließen will. Entsprechend ist auch die Verringerung der Verschuldung unverändert ein Ziel.Der Kali- und Salzproduzent arbeitet zudem weiter an den Kosten, mehr als 30 Maßnahmen werden dafür ...