Auch wenn die US-Notenbank Fed zwar in der jüngsten Sitzung an ihrer ultralockeren Geldpolitik festgehalten hat, liefert diese keine neuen Impulse. Zudem verzweifelt der US-Kongress an einer Einigung zu einem dringend benötigten Konjunkturpaket gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, während die Infektionszahlen weltweit schnell steigen.

Der S&P500 steht am Montag tiefer und startet die Woche mit einem Minus von fast 2%. Am Sonntag meldeten die USA 32.186 neue Coronavirus-Fälle, und einige europäische Länder verzeichneten in den letzten 24 Stunden einen stetigen Anstieg der COVID-19-Fälle.

Der S&P500 folgt somit dem hinterlegten Primärszenario und läuft tiefere Notierungen an. Wir wollen an dieser Stelle noch einmal betonen, dass der Index in beiden hinterlegten Szenarien auf tiefere Notierungen ausgerichtet ist. Unter 3079 Punkten ebnet sich sogar der Weg in Richtung 2880 Punkte, bevor die Bullen wieder das Ruder übernehmen. Unter 3300 Punkten beleibt der imminente Abwärtsdruck bestehen, und tiefere Notierungen im Bereich von 3200 Punkten müssen weiterhin mit eingeplant werden. Unsere Zielbereiche dazu sind im Chart hinterlegt!

Zusammengefasst hält sich der S&P500 an das hinterlegte Szenario und setzt die Abwärtsbewegung weiter fort. Unter 3300 Punkten gehen wir nun von tieferen Notierungen im Bereich von 3200 Punkten aus. Allerdings muss unter 3079 Punkten sogar noch einmal eine Abwärtsbewegung in Richtung 2880 Punkte mit eingeplant werden, bevor der Index sich wieder stabilisiert und wieder nach Norden abdreht.

Wie können wir Ihnen dabei helfen von dieser Situation zu profitieren?

Ganz einfach:

Jeder Abonnent bekommt von uns einmal täglich umfangreiche Analysen zu den Metallen, Indizes diversen Rohstoffen, Aktien und Forexwerten. Da wir uns nicht nur als Analysehaus, sondern auch als Handelssignaldienst verstehen, erhält jeder Abonnent zusätzlich zu unseren Analysen zu jeder Position, die wir eingehen oder verändern (Stoppplatzierung, Gewinnmitnahme, Nachkäufe), eine so genannte Kurznachricht via Mail.

Wir analysieren nicht nur – wir handeln selbst!

Das bedeutet, Sie können für alle von uns analysierten Märkte das Positionsmanagement erhalten. Überzeugen Sie sich selbst.

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de