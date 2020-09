Mit neuen Fixkupon-Express-Zertifikaten auf Aktien können Anleger in maximal 2,5 Jahren Jahresrenditen von bis zu 6,50 Prozent erwirtschaften.

Nach den starken Kursanstiegen der Aktienkurse seit Mitte März 2020, die einige Aktienindizes in die Nähe ihrer Höchststände geführt haben, oder die diese sogar überbieten konnten, befinden sich die Märkte derzeit in einer Korrektur. Besonders in solchen Marktphasen können Strukturierte Anlageprodukte, die auch bei seitwärts laufenden oder fallenden Kursen positive Renditen abwerfen, ihren Mehrwert gegenüber einem direkten Aktieninvestment ausspielen.

Derzeit bietet die UBS Express-Zertifikate mit fixen Zinszahlungen an, mit denen Anleger in den nächsten 2,5 Jahren auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Nokia- (ISIN: FI0009000681), der VW Vzg.- (ISIN: DE0007664039) und der Airbus-Aktie (NL0000235190) überproportional hohe Renditen erzielen können. Die Zertifikate verfügen über Sicherheitspuffer von 40 Prozent. Während das Zertifikat auf die Nokia-Aktie (ISIN: DE000UBS8626) einen Jahresbruttoertrag von 4,50 Prozent in Aussicht stellt, ermöglicht das Zertifikat auf die Airbus-Aktie (ISIN: DE000UBS8592) sogar eine Jahresbruttorendite von 6,50 Prozent. Am Beispiel des Zertifikates auf die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE000UBS8618) soll die Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht werden.