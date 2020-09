1&1 Drillisch muss höhere Mobilfunk-Vorleistungspreise an Telefonica Deutschland zahlen und publiziert eine Gewinnwarnung. Davon ist auch die Mutter United Internet betroffen. In einer ersten Reaktion verringern die Analysten der DZ Bank daher das Kursziel für die Aktien von United Internet. Bisher stand dieses bei 43,00 Euro. In der heutigen Studie sinkt es auf 31,00 Euro. Das Rating liegt weiter bei „halten“.Von ...