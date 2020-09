Im Hause Daimler macht man sich in diesen Tagen wieder enorme Sorgen um seinen Kurs, denn der Aktienmarkt geht mit der Daimler-Aktie derzeit sehr hart ins Gericht. Die Aktie muss heftige Einbußen ertragen und fällt in ein tiefes Loch. Wie wird es der Stuttgarter Autobauer wieder aus dieser Krise am Aktienmarkt herauskämpfen? Diese Frage muss man sich im Hause Daimler stellen.

