Am Freitag gab es Gerüchte, dass Covestro von einem Finanzinvestor übernommen werden könnte. Am Markt wurden die Spekulationen als möglich angesehen. Heute äußert sich dazu Covestro-CEO Markus Steilemann auf der Baader Konferenz. Er stellt dort klar, dass man sich nicht in irgendwelchen Übernahmegesprächen befinde.Gleichzeitig macht Steilemann deutlich, dass sich das Geschäftsumfeld wieder verbessert. Im August ging es ...