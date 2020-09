NEW YORK (dpa-AFX) - Die Angst vor einer neuen Corona-Welle hat am Montag die Wall Street erfasst. Der Dow Jones Industrial fiel auf das Niveau von Anfang August zurück und stand zwei Stunden vor Handelsende 2,84 Prozent tiefer bei 26 872,04 Punkten. Der seit Monaten bestehende Aufwärtstrend beim New Yorker Leitindex sei nun Vergangenheit, konstatierte der Charttechnik-Experte Franz-Georg Wenner von Index Radar. Sorgen vor einer stärkeren Korrektur seien aber noch nicht angebracht.

Der marktbreite S&P 500 verlor zuletzt 2,18 Prozent auf 3247,04 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es mit minus 0,82 Prozent auf 10 847,82 Punkten etwas weniger stark bergab.