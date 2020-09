Die neue Anleihe von Karlsberg Brauerei stößt am Markt auf großes Interesse. Dies gilt sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren und Vermögensverwalter. Daher wird die Zeichnungsfrist über die Deutsche Börse für das Papier verkürzt. Eigentlich sollte diese am 23. September enden, am Abend teilen die Saarländer jedoch mit, dass nur noch bis zum morgigen Dienstag (22. September) um 9.00 Uhr Zeichnungen ...