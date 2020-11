MWG Biotech Hochleistungsrechner in Betrieb Gastautor: Pressemitteilung | 08.11.2000, 14:11 | 1 | 0 | 0 08.11.2000, 14:11 | Ebersberg, den 7. November 2000. MWG-BIOTECH AG, ein

Biotechnologie-Marktführer in Europa, hat in seiner Konzernzentrale in Ebersberg den

Hochleistungsrechner Sun Enterprise10000 Server in Betrieb genommen. Das Unternehmen liefert

für Wissenschaft, Biotechnologie- und Pharmaunternehmen Komplettlösungen für die Genanalyse

und damit die Grundlage für die Entwicklung neuer Therapeutika.





eigenen Sequenzierlabors das komplette Erbgut einzelliger als auch vielzelliger Lebewesen zu

entschlüsseln und unbekannte Gene mit Hilfe modernster Bioinformatik zu entdecken. Eine der

Zukunftstechnologien der Molekularbiologie, die DNA-Chiptechnik ist ein weiterer Schwerpunkt

von MWG-BIOTECH. Ein DNA-Chip oder -Mikroarray besteht dabei aus Tausenden von

punktförmig angeordneten Teilstücken von Erbinformation, die auf einer Glasoberfläche von

wenigen Quadratzentimetern aufgebracht sind. Diese DNA-Chips, die verschiedene Gene eines

Organismus repräsentieren, werden bei MWG in optimaler Weise für die funktionelle Analyse von

Genen, den eigentlichen Trägern der Erbinformtion, hergestellt. Somit dient die Chip-Technologie

zur schnellen und sehr effizienten Entwicklung neuer Medikamente und Diagnose von

Krankheiten.





MWG-BIOTECH ist durch Know-how und Hightech-Anlagentechnologie in der Lage, in deneigenen Sequenzierlabors das komplette Erbgut einzelliger als auch vielzelliger Lebewesen zuentschlüsseln und unbekannte Gene mit Hilfe modernster Bioinformatik zu entdecken. Eine derZukunftstechnologien der Molekularbiologie, die DNA-Chiptechnik ist ein weiterer Schwerpunktvon MWG-BIOTECH. Ein DNA-Chip oder -Mikroarray besteht dabei aus Tausenden vonpunktförmig angeordneten Teilstücken von Erbinformation, die auf einer Glasoberfläche vonwenigen Quadratzentimetern aufgebracht sind. Diese DNA-Chips, die verschiedene Gene einesOrganismus repräsentieren, werden bei MWG in optimaler Weise für die funktionelle Analyse vonGenen, den eigentlichen Trägern der Erbinformtion, hergestellt. Somit dient die Chip-Technologiezur schnellen und sehr effizienten Entwicklung neuer Medikamente und Diagnose vonKrankheiten. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer