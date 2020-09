Anleger-Tipp: Angesichts dieser dramatischen Entwicklung haben wir Nel ASA genau analysiert und die Ergebnisse in einer Sonderstudie zusammengefasst. Aufgrund der besonderen Umstände können Sie diese Studie ausnahmsweise vollkommen kostenlos anfordern. Einfach hier klicken.

Für Nel ASA-Aktionäre kam es gestern knüppeldick! Der schwache Gesamtmarkt sorgte bereits für eine schlechte Grundstimmung. Dazu kam dann der überraschende Rücktritt von Trevor Milton dem Chef von Nikola Motors, immerhin einer der größten Auftraggeber für Nel ASA. Die Nel ASA-Papiere gingen heftig in die Knie.

Nikola Motors sah sich in den vergangenen Wochen immer wieder Betrugsvorwürfen ausgesetzt. Bis zuletzt hatte Vorstandschef Milton die Unschuld des US-Unternehmens beteuert. Mit dem Rücktritt des CEOs und Gründers verdichten sich jetzt natürlich die Anzeichen, dass die Vorwürfe nicht völlig aus der Luft gegriffen sind.

Für Nel ASA bedeuteten diese Hiobsbotschaften einen zwischenzeitlichen Absturz der Aktie um über 20 Prozent. Am Ende stand ein Minus von rund 16 Prozent zubuche, was einen Schlusskurs von 1,46 Euro bedeutete. Damit ist Nel ASA so günstig wie seit Anfang Juni nicht mehr.

