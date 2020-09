Chinas Regierung kündigte eine neue offizielle Politik an, um die Einführung von Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen in ausgewählten Regionen zu unterstützen. Ballard profitiert von dieser News. Was genau verkündet wurde und was das für die Ballard Aktie bedeuten könnte erfahren Sie in unserer Marktanalyse, die auf unserer Webseite erschienen ist:

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/ballard-akti ...