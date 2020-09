Der Deutsche Aktienindex hat gestern seinen Aufwärtstrend in rasantem Tempo nach unten verlassen und damit zunächst einmal die Wende eingeleitet. Mit der Erkenntnis, dass sich die kräftige Erholung nach dem Corona-Crash im Frühjahr so nicht fortsetzen dürfte, trennten sich Anleger in Scharen von ihren Papieren und strichen die Gewinne der vergangenen Monate ein. Auch wenn es heute Morgen so aussieht, als könne sich der Markt stabilisieren, der gestrige Tag könnte nur der Anfang eines bereinigenden Gewitters an der Börse gewesen sein.

Zwar haben an der Wall Street die Technologieaktien im gestrigen Handelsverlauf eine Wende hin zum Positiven hingelegt, sowohl der marktbreite S&P 500 Index als auch der Deutsche Aktienindex aber sind davon noch weit entfernt und technisch angeschlagen. Statt einer Sektor-Rotation sehen wir Verkäufe, die sich auf die volle Marktbreite erstrecken, was auf eine nachlassende Zuversicht einer weiteren kräftigen konjunkturellen Erholung schließen lässt. Das ist eine Verhaltensänderung: Im bisherigen Verlauf des Septembers kauften Anleger angesichts der Hoffnung auf einen Impfstoff zyklische Werte wie Banken, die gestern aber zu den größten Verlierern zählten.