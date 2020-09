DAX - Unter 50er-EMA weiter schwach

Entscheidend bleibt, dass der DAX unter den 50er-EMA bei aktuell 12.870 Punkten nach unten durchbricht, um neue Abwärtsdynamik zu generieren. Dann dürfte der Leitindex Kurs auf den 200er-EMA bei aktuell 12.130 Punkten nehmen.

Wichtig ist zudem die weitere Entwicklung im US-Index S&P 500. Der S&P 500 ist zuvor im Monatschart an seinem langjährigen oberen Fibonacci-Fächer bei 3.550 Punkten erneut nach unten abgeprallt, womit sich das große Bild deutlich eingetrübt hatte. Am Freitag ist der S&P 500 zudem unter seinen 50er-EMA gerutscht und dürfte weiter abgeben. Was dann auch den DAX weiter belasten dürfte.