30 Wochen Baisse

Das Stimmungsbild, das von der American Association of Individual Investors (AAII) wöchentlich unter Privatanlegern ermittelt wird, ist per vergangener Woche seit 30 (!) Wochen negativ (siehe folgender Chart):

seit einigen Wochen beobachte ich schon fasziniert ein Phänomen, das einen weiteren Rekord in der Corona-Krise mit sich brachte: die nachhaltig negative Anlegerstimmung, die seit Ende Februar in einer (Stimmungs-)Baisse steckt.

(Quellen: MarketMaker, AAII, eigene Berechnungen)

Im Chart sehen Sie den Verlauf des Sentiments im zweiten Chartteil (dunkelblaues „Gezappel“). Für einen aussagekräftigen langfristigen Vergleich habe ich die gesamte Umfragehistorie seit 1987 dargestellt. Aufgrund dieses langen Zeitraums scheint die aktuelle rekordlange 30-wöchige Stimmungs-Baisse (siehe gelbes Rechteck rechts) nicht so prägnant zu sein.

So gab es andere Zeiträume (z.B. die Finanzkrise), in denen die Stimmung insgesamt negativer war (siehe z.B. den violetten Bogen). Aber dann gab es keine so langen Zeiten mit nachhaltig negativen Stimmungswerten (siehe roter Bogen).

Das zeigt der dritte Chartteil, in dem die Anzahl der Wochen mit negativem Sentiment in Folge dargestellt ist. Die Höhe jeder dunkelblauen „Nadel“ in dieser Darstellung entspricht der Anzahl der Wochen, in denen sich kontinuierlich mehr Bären als Bullen outeten. In Baissezeiten nehmen Länge und Häufigkeit solcher Phasen verständlicherweise zu, aber so lang wie diesmal waren sie bisher nie. Den einzigen vergleichbar langen Zeitraum gab es 1990 (21 Wochen).

Negative Stimmung trotz neuer Allzeithochs!

Ungewöhnlich ist auch, dass die Anleger in der Summe bearish sind, wenn es ein neues Allzeithoch gibt. Allerdings kommt auch das gelegentlich vor (siehe rote „Nadeln“ im untersten Chartteil). Damit dürften die Anleger ihre Überzeugung ausdrücken, dass sie das neue Hoch nicht für dauerhaft halten. In der Regel liegen sie damit falsch. Und so ist es nur konsequent, dass sie Ende August, als der S&P 500 sein Vor-Corona-Hoch erreichte, dieses abermals mit einer negativen Stimmung quittierten.