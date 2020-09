Die Lage am Ölmarkt bleibt eine Herausforderung. Das kurzzeitige Aufbäumen der Ölpreise verpuffte zu Wochenbeginn vollends. Zu den Ölwerten, deren charttechnische Lage derzeit besonders schwierig - um nicht zu sagen prekär - ist, zählt die britische BP.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 10.09. hieß es unter anderem „[…] Unmittelbar nach unserer letzten Kommentierung durchbrach die Aktie die eminent wichtige Unterstützung bei 2,7 GBP. Das aktivierte Verkaufssignal führte die Aktie bereits in den Bereich von 2,55 GBP. Allerdings blieb bislang die von uns befürchtete Ausdehnung der Korrekturbewegung auf 2,23 GBP aus. Stattdessen bildete sich im Bereich von 2,55 GBP ein (temporärer) Boden aus. Noch ist das Ganze allerdings mit Vorsicht zu genießen. Vor allem das zuletzt zu beobachtende Unvermögen der Aktie, erneut über die 2,7 GBP vorzustoßen, mahnt zur Vorsicht. Bereits ein Bruch der 2,55 GBP würde wieder das März-Tief bei 2,23 GBP als potentielles Bewegungsziel aktivieren. Eine Rückkehr über die 2,7 GBP würde die charttechnische Lage hingegen zunächst entspannen.“

In der Folgezeit rang der Wert zunächst weiter um einen Boden im Bereich von 2,55 GBP. Auf der Oberseite mangelte es der Aktie gleichzeitig aber unverändert an Durchschlagskraft. Eine Entlastung konnte sie so nicht herbeiführen. Hierzu hätte der Bereich von 2,7 GBP zurückerobert werden müssen. Und so kam es, wie es kommen musste – die Aktie unterschritt die 2,55 GBP. Der Versuch, um Bereich von 2,55 GBP einen Boden auszubilden, scheiterte damit krachend. Im gestrigen Montagshandel (21.09.) ging es bereits auf knapp nach unten 2,33 GBP. Das März-Tief bei 2,23 GBP kommt damit immer näher…

Sollte es der Aktie nicht schleunigst gelingen, eine veritable Erholung auf die Beine zu stellen und die 2,55 GBP, noch besser die 2,70 GBP, zu überspringen, sollte ein Ausbau der Korrekturbewegung in Richtung 2,23 GBP nicht mehr überraschen. Mit Blick auf das schwache fundamentale Umfeld stellt sich allerdings die Frage, woher die Aktie derzeit die Kraft für eine Erholung nehmen soll…