Der Silberpreis geriet im gestrigen Montagshandel (21.09.) deutlich unter Druck. Das wiederum setzte auch den Produzentenaktien massiv zu. Für die Aktie der kanadischen Pan American Silver gilt es nun.

Lesen Sie hierzu auch unsere aktuelle Kommentierung von 22.09. „Silber - Das ist (kurzfristig) nicht gut!“

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 18.09. unter anderem „[…] Die Aktie von Pan American Silver hält sich weiterhin stabil und hält unserer Einschätzung nach weiterhin alle Trümpfe in der Hand, um ihre Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen zu können. Auch wenn wir die zentrale Unterstützung unverändert in den Bereich 26,2 / 25,0 US-Dollar verorten, sollte es in der aktuellen Konstellation im besten Fall nicht mehr unter die 32,0 / 30,0 US-Dollar gehen. Das würde den Druck auf die Widerstände hoch halten. Auf der Oberseite bilden die Bereiche um 37,0 US-Dollar sowie 40,0 US-Dollar die entscheidenden Hürden.“

Die herben Kursverluste vom Wochenauftakt haben die Aktie bereits an die Zone 32,0 / 30,0 US-Dollar herangeführt. Insofern ist Obacht geboten, zumal die Oberseite der Unterstützungszone (also der Bereich um 32,0 US-Dollar) stärker ausgebildet sein dürfte, als die Unterseite. Von daher wäre ein Rücksetzer unter die 32er Marke bereits als ein starkes Warnsignal zu interpretieren. Sollte es dann auch noch unter die 30,0 US-Dollar gehen, könnte die zentrale Unterstützung bei 26,2 / 25,0 US-Dollar ins Visier geraten.

Kurzum: Die Edelmetalle sind zunächst in Bedrängnis geraten. Der US-Dollar legte zu Wochenbeginn deutlich zu; mit entsprechendem Einfluss auf die üblicherweise negativ korrelierenden Edelmetalle. Für Pan Amerian Silver muss es aus charttechnischer Sicht nun erst einmal darum gehen, die Zone 32 / 30 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen und so einen Ausbau der Abwärtsbewegung in Richtung 26,2 / 25,0 US-Dollar zu vermeiden. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 37,0 US-Dollar die Lage beruhigen…