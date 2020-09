Columbia Threadneedle: Investment-Chancen in einer alternden Wirtschaft

Zum ersten Mal in der Geschichte leben auf der Erde mehr Menschen im Alter von über 60 als unter fünf Jahren. In vielen Ländern können die Menschen heutzutage davon ausgehen, dass sie 60 Jahre oder älter werden. 2018 lebten weltweit 125 Millionen Menschen, die 80 Jahre oder älter waren. Im Jahr 2050 wird es laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) allein in China fast so viele über 80-Jährige geben, nämlich 120 Millionen. Die überwältigende Mehrheit (80 Prozent) der älteren Menschen wird 2050 in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommensniveau leben.

Wissenschaftler warnen vor Stagnation