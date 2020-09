Platin, wie die anderen Edelmetalle auch, geriet zuletzt unter Abgabedruck. Noch in der vergangenen Handelswoche befand sich Platin in einer überaus aussichtsreichen Konstellation. Selbst ein charttechnischer Befreiungsschlag schien möglich, doch die letzten Handelstage haben die Karten neu gemischt; zumindest auf kurze Sicht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 10.09. hieß es unter anderem „[…] Zudem scheint sich seit einigen Tagen im Edelmetallbereich eine Art Aufbruchsstimmung zu kreieren. Vor allem die von uns favorisierten Edelmetalle Gold, Silber und Palladium zeigen derzeit vielversprechende Ansätze. Und auch Platin setzte erste Akzente und löste sich zuletzt von seiner hart umkämpften 900er Marke. Aktuell steht der kurzfristige Abwärtstrend zur Disposition, der sich ausgehend vom Zwischenhoch bei 1.000 US-Dollar installierte. Kurzum: Platin muss nun nachsetzen und einen Vorstoß in Richtung 1.000 US-Dollar lancieren. Ein Sprung über die 950er Marke wäre vor diesem Hintergrund ein erster Achtungserfolg. Gelingt dem Edelmetall der Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch, stünde einer Ausdehnung der Bewegung auf 1.040 US-Dollar nichts im Wege. Auf der Unterseite gilt es weiterhin, den „Laden“ im Bereich von 900 US-Dollar dicht zu halten.“

In der Folgezeit wurde es spannend. Platin setzte zunächst über den Bereich von 950 US-Dollar und ließ damit den kurzfristigen Abwärtstrend (rot) sowie den wichtigen Horizontalwiderstand hinter sich. Die Aktie lancierte daraufhin einen durchaus vielversprechenden Versuch in Richtung 1.000 US-Dollar, musste diesen aber im Bereich von 990 US-Dollar abbrechen. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf.

Zunächst trat das Edelmetall den geordneten Rückzug an. Der gestrige Wochenstart war dann aber ein herber Schlag ins Kontor und trübte das Chartbild erheblich. Die 950 US-Dollar sind genauso wie die 900 US-Dollar erst einmal passé. Platin scheint aber im Bereich von 870 US-Dollar bis 800 US-Dollar extrem gut abgesichert zu sein. Diese Zone (ehemalige Handelsspanne) prägte weite Strecken des Frühjahrs bis in den Sommer hinein. Zudem verläuft knapp darüber auch die 200-Tage-Linie.

Kurzum: Von seinen Aufwärtsambitionen musste sich Platin zunächst verabschieden. Kurzfristig steht nun der Bereich 870 / 800 US-Dollar im Fokus. Sollte es unter die 800 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Wir sehen jedoch gute Chancen, dass es Platin mit Blick auf die Relevanz der Zone gelingen wird, im Bereich 870 / 800 US-Dollar einen Boden ausbilden zu können. Erste Akzente auf der Oberseite würde das Edelmetall mit der Rückkehr über die 900 US-Dollar und 950 US-Dollar setzen.