Zum Schnäppchenpreis: Maritime Resources kauft Royalty für Hammerdown zurück!

Auch die Aktie von Maritime Resources (0,15 CAD; CA57035U1021) musste im gestrigen Handel kräftig Federn lassen und verlor rund 9 Prozent an Wert. Damit notiert das Papier exakt auf dem Niveau der jüngsten Kapitalerhöhung, als man Aktien im Wert von 8,7 Mio. Dollar bei Investoren platzieren konnte (mehr hier). An solch einem Handelstag wie gestern halfen auch die guten News zuvor nicht. Denn Maritime Resources meldete, dass man die Hälfte des Net Return Smelter Royalties (NSR) für das Hammerdown-Projekt und angrenzende Liegenschaften von Rechteinhalber Commander Resources für den reduzierten Preis von 750,000 Dollar zurückkaufen konnte. Ursprünglich hatte man das Recht, ein Prozent des zweiprozentigen NSR für 1 Mio. Dollar vor Start der Produktion zu erwerben.

Wert wird gesteigert

Nun hält Commander Resources nur noch einen NSR in Höhe von einem Prozent auf die Liegenschaften. Ein NSR gewährt das Recht, einen Anteil an der Produktion in der entsprechenden Höhe zu erthalten. Maritime hat sich somit ein weiteres Prozent der möglichen künftigen Produktion auf Hammerdown gesichert, was den Wert des Unternehmens theoretisch erhöht. Die Kanadier planen bereits im kommenden Jahr mit dem Minenbau auf dem ehemaligen Bergwerk zu beginnen. Aktuell treibt man die weitere Exploration voran.

Produktionsprofil auf einen Blick

Sollte die Produktion wie erwartet beginnen, rechnet Maritime laut der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsrechnung, dem sogenannte Preliminary Economic Assessment (kurz PEA) mit einem Abbau im Tagebau wie Untertage. Laut der PEA ist ein Abbau von insgesamt 521.900 Unzen Gold über neun Jahre möglich (siehe Graphik oben). Anfangen würde man mit 60.000 Unzen Gold im ersten Jahr und einem durchschnittlichen Goldgrad von rund 8 g/t. In den ersten fünf Jahren ergäbe sich eine durchschnittliche Produktion von 69.500 Unzen Gold. Der Jahresumsatz würde somit bereits den aktuellen Börsenwert in Höhe von 48 Mio. CAD übersteigen.