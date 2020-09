Schweizer Fondsmarkt weiter im Aufwind

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im August 2020 1'243’705 Mio. CHF (Juli 2020: 1'221’209 Mio. CHF) an. „Im Berichtsmonat notierten die relevanten Börsen allesamt im positiven Bereich mit zum Teil markanten Zuwachsraten. Entsprechend erhöhte sich das Volumen des Schweizer Fondsmarktes. Erfreulicherweise verstärkte sich auch der Trend der Mittelzuflüsse im Vergleich zum Vormonat. Am meisten Neugelder wurden in Obligationenfonds investiert, gefolgt von Aktienfonds“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im August 2020 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 7.57% (2.38%), S&P 500 7.01% (5.51%), EURO STOXX 50 3.09% (-1.85%) und SMI 1.30% (-0.39%) sowie SBI -0.79% (0.86%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0.81% (1.49%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 0.31%, gegenüber dem US-Dollar gewann er 1.06%.

Die Nettomittelzuflüsse betrugen im August 2020 1.5 Mrd. CHF. Klar an der Spitze lagen dabei Obligationenfonds (1.2 Mrd. CHF) vor Aktienfonds (613.2 Mio. CHF). Mittelabflüsse verzeichneten drei Fondskategorien, diese bewegten sich jedoch auf tiefem Niveau. Am meisten Gelder wurden dabei aus Geldmarktfonds (-263.0 Mio. CHF) abgezogen. In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 41.80%, Obligationenfonds 31.39%, Anlagestrategiefonds 10.67%, Geldmarktfonds 9.00%.