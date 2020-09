Der sogenannte Battery Day könnte für Tesla heute extrem richtungsweisend werden. Wird der Anleger enttäuscht oder wird es ein Event der Extraklasse? Sofern dieser langersehnte Tag eine Enttäuschung wird, wird der Negativkurs von Tesla weitergehen. Bei bahnbrechenden Neuigkeiten könnte Tesla allerdings endlich aus seiner Negativspirale austreten und nach vorne schauen.

Wie wird sich Tesla nach heute entwickeln? Für den Anleger möglicherweise die perfekte Situation, um in diese Aktie einzusteigen. Man könnte es als Einstiegsrabatt werten. Heute beträgt dieser Rabatt 3,97 Prozent und 15,15 Euro. Dadurch sinkt der Kurs erstmal auf 366,75 Euro. Aber die 400-Euro-Marke ist fest im Blick und könnte nach einem erfolgreichen Tag schnell durchbrochen werden!

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.