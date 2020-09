Aves One hat am Dienstag Zahlen für das erste Halbjahr 2020 vorgelegt. Das Hamburger Unternehmen, das Logistik-Assets wie Güterwaggons, Container und Wechselbrücken vermietet, meldet einen Umsatzanstieg von 55,6 Millionen Euro auf 63,6 Millionen Euro. Auf EBITDA-Basis gelang es Aves One, den operativen Gewinn von 41,8 Millionen Euro auf 42,2 Millionen Euro zu steigern, vor Zinsen und Steuern rutscht das Halbjahresergebnis aber von ...