Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie von Canopy Growth vom 29.08. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen waren Vorstöße auf der Oberseite quasi nicht existent. Stattdessen geriet der wichtige Unterstützungsbereich 22,0 / 21,5 CAD immer mehr unter Druck. Eine Schrecksekunde gab es bereits zu überstehen, als der Aktienkurs in Richtung 21,0 CAD abtauchte und sich damit die Tür in Richtung 18,2 CAD öffnete. Um beim Bild zu bleiben: Der Aktie gelang es immerhin zunächst, diese Tür wieder zu schließen (zumindest vorerst). In der aktuellen charttechnischen Konstellation ist ein signifikanter Rücksetzer in Richtung 18,2 CAD weiterhin nicht auszuschließen und sollte vor dem Hintergrund der allgemein schwachen Verfassung des Sektors auch mit einkalkuliert werden. Eine deutliche Entspannung würde es aus unserer Sicht erst mit der Rückeroberung der Marke von 25,0 CAD geben.“

In der Folgezeit verlagerte sich das Handelsgeschehen immer weiter in den Bereich von 21,0 CAD. Insgesamt droht die Unterseite der Range (25,0 CAD / 21,5 CAD), aufzuweichen. Der Kurs näherte sich zuletzt immer mehr der Marke von 20,0 CAD an. Zu einem Rücksetzer in Richtung 18,2 CAD kam es jedoch nach wie vor noch nicht.

Insgesamt mahnt das Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren, weiterhin zur Vorsicht. Zuletzt vermochte es die Aktie nicht, signifikante Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren. Bereits die 22,5 CAD stellten in den vergangenen Handelstagen eine zu hohe Hürde dar. Hier muss schlichtweg mehr kommen! Mittlerweile wäre bereits ein Ausbruch über die 22,5 CAD als Signal der Entspannung zu bewerten. Um das Chartbild nachhaltig zu klären, muss es jedoch über die 25,0 CAD gehen. Dagegen gilt unverändert: Taucht die Aktie unter die 18,2 CAD ab, muss eine komplette Neubewertung der Lage erfolgen.