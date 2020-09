Biontech, Apple, Tesla – kontrolliert offensiv ist das beste

Liebe Leser, es gibt am Aktienmarkt nicht schlimmeres, als aus der Defensive zu agieren. Spielen Sie den Markt wie der 6er vor der Abwehr im Fußball, immer kontrolliert offensiv und vor allem – spielen SIE mit dem Markt und nicht der Markt mit Ihnen. Dies trainieren wir an unseren Trainingstagen. Und dies betrifft z.B auch Nel Asa. Aktuell ist weit mehr Kaufzeit als vor 4 oder 8 Wochen. Auch wenn es sich anders anfühlt. Bei vielen Einzeltiteln gilt das. Der Dreiklang aus Absicherung, Cash-Quote und Investitionsgrad steuert Ihr Depot. Wir trainieren dies täglich mit Euch und Ihnen. Wer Lust hat, kommt dazu. Auf einen guten Handelstag in einer spannenden Woche mit richtiger Behandlung der Vola bitte. Denn diese bietet just tolle Chancen. Siehe unser Inline-Schein HZ22VM im Turbo-Dienst, dessen Absicherungspotenzial man gestern bestaunen konnte und sah, wie genial diese Papiere sein können.