Der Daimler-Abgasskandal kommt immer mehr ins Rollen. Nun hat sogar das Landgericht Heilbronn einem Mercedes-Kunden die Rückgabe des Autos und einen Schadenersatzanspruch zugesprochen. Ende Oktober wird der Bundesgerichtshof endgültig Klarheit bringen.

Verbraucherfreundliche Urteile

Während der VW-Abgasskandal Ende Mai durch den Bundesgerichtshof entschieden wurde, waren die Gerichte bei den Daimler-Prozesse oftmals noch unterschiedlicher Meinung. Der aktuelle Trend spricht jedoch eine deutliche Sprache. Die Urteile der Gerichte fallen mittlerweile sehr verbraucherfreundlich aus.

So auch ein aktuelles Urteil des Landgerichts Heilbronn. Die Richter entschieden am 27. August 2020, dass dem Kunden ein Schadensersatz im Austausch für das manipulierte Fahrzeug zusteht. Verhandelt wurde rund um einen Mercedes-Benz GLK 220 CDI, der einen OM 651 mit der Norm Euro-5 verbaut hat.

Unzulässiges Thermofenster

Im Daimler-Abgasskandal dreht sich alles um das sogenannte „Thermofenster“. Diese Regelung schaltet über oder unter bestimmten Temperaturen die Abgasbehandlung aus, wodurch die Schadstoffausstöße im Vergleich zu den Testphase deutlich größer sind. Begründet wird die Technik mit dem Schutz vor einer Überhitzung. Experten und Richter sehen diese jedoch eher als eine unzulässige Abschalteinrichtung.

Rückrufe und Bußgelder

Die Abschalt-Technik beschäftigt Daimler bereits seit geraumer Zeit. Neben dem OM651-Motor sollen wohl auch die Typen OM642, OM626, OM656, OM654 und der OM622 betroffen sein. Aufgrund dessen wurden in der Vergangenheit von Seiten des Kraftfahrt-Bundesamtes mehrere Rückrufe veranlasst, die alleine in Deutschland insgesamt wohl um die 600.000 Fahrzeuge umfassen. Zudem musste die Daimler AG ein Bußgeld in Höhe von 870 Millionen Euro zahlen. In den USA wurden nun sogar Vergleiche in Milliarden-Höhe geschlossen, um Ermittlungen und Prozesse zu beenden. Hierbei zahlte Daimler pro Kopf sogar mehr als Volkswagen.

Ansprüche prüfen lassen

Die Entwicklungen im Daimler-Abgasskandal zeigen deutlich auf, dass Daimler betrogen hat und die Verbraucher entschädigen muss. Dies wird aller Voraussicht nach auch der Bundesgerichtshof Ende Oktober bestätigen.

