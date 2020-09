publity-Chef Olek vor Wechsel zur Tochtergesellschaft PREOS

An der publity-Konzernspitze bahnt sich ein Wechsel an: Thomas Olek, gleichzeitig Großaktionär des Immobilien-Investors, könnte auf den Chefsessel der publity-Tochtergesellschaft REOS Real Estate wechseln. „Der Aufsichtsrat sieht darin die Möglichkeit, dass Olek seine langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche noch stärker und unmittelbar in die PREOS einbringen und an verantwortlicher Stelle die Steuerung des ...