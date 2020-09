Coronavirus: Markt-Update

Europa kämpft weiterhin mit einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen, wobei Länder wie Frankreich und Großbritannien die Einführung restriktiverer Maßnahmen erwägen. Die wöchentliche Zahl der neuen COVID-19-Fälle in den Vereinigten Staaten stieg in der Woche bis zum 20. September um 17% auf etwa 287.000. Dies ist der erste Anstieg, der nach acht aufeinanderfolgenden Wochen des Rückgangs verzeichnet wurde. Unterdessen stieg die Zahl der Todesfälle laut Reuters-Daten um 5,5% auf etwa 5.400, nachdem sie in den vorangegangenen vier Wochen zurückgegangen war.

Gestern wurden 230.853 neue Coronavirus-Fälle gemeldet, doch wir beobachten möglicherweise einen periodischen Rückgang bei den Neuinfektionen, der häufig nach dem Wochenende auftritt. Inzwischen ist der 7-Tage-Durchschnitt leicht auf 283.546 Fälle gesunken. Quelle: Worldometers

- Britische Wissenschaftler warnten, dass die zweite Welle von COVID-19-Infektionen im Vereinigten Königreich bis Mitte Oktober 50.000 neue Fälle pro Tag erreichen könnte. Heute wird von Premierminister Boris Johnson erwartet, dass er die Menschen auffordert, von zu Hause aus zu arbeiten, und dass er neue Beschränkungen für Pubs, Bars und Restaurants ankündigt.

- Die französischen Gesundheitsbehörden meldeten am Montag 5.298 neue Fälle von COVID-19, während in Lyon ab heute strengere Einschränkungen verhängt werden.

- Die durchschnittliche Zahl der täglich neu auftretenden Fälle in Israel liegt derzeit bei etwa 4.300 und hat sich damit von den einstelligen Tiefständen, die während des relativ strengen Lockdowns von März bis Mai verzeichnet wurden, deutlich erholt.

- Mexiko meldete am Montag 3.542 Neuinfektionen, während die Gesamtzahl der Fälle 700.000 überstieg. Die Behörden gehen jedoch davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Fälle im Land deutlich höher liegt.

Die Zahl der Todesfälle nimmt in vielen Ländern weiter zu. In den USA überstieg die Zahl der Todesopfer 200.000, während in Brasilien mehr als 137.000 Todesopfer zu beklagen waren. Indien hat mit fast 89.000 die dritthöchste Zahl an Todesopfern in der Welt, gefolgt von Mexiko mit 73.600 und Großbritannien mit 417.000. Quelle: Financial Times



