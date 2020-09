Erschütternder Montag - Wie geht es weiter?

Was ist passiert?

Technologieaktien, die in diesem Jahr so beliebt sind, befinden sich seit zwei Wochen in einer Korrektur, aber andere wichtige Aktienindizes blieben widerstandsfähig, und der schwache Dollar deutete darauf hin, dass die Anleger auf eine Erholung vertrauen. Plötzlich brach all dies gestern zusammen, da die europäischen Indizes deutlich nachgaben und der US-Dollar stark an Wert gewann, was zu Preisrückgängen bei Rohstoffen von Gold bis OIL führte.



Was sind die Gründe dafür?

Es gibt keinen eindeutigen Katalysator für diese Entwicklung, aber folgende Gründe waren ausschlaggebend:

Tech-Aktien sind immens teuer - viele Kennzahlen stehen kurz vor dem Höhepunkt der Dotcom-Blase aus dem Jahr 2000

Das Angebot neuer Aktien durch Tesla war ein Signal, dass diese Technologieaktien überbewertet sein könnten

Europäische Covid-Statistiken verschlechtern sich - neue Beschränkungen werden eingeführt

Durchgesickerte Berichte zeigten, dass große Banken rund um den Globus zur Geldwäsche beigetragen haben

Der USD wurde von Spekulanten extrem überverkauft (wie aus den CFTC-Berichten hervorgeht), und negative Nachrichten führten zur Auflösung einiger dieser Positionen, was einen Ausverkauf bei Gold und Silber auslöste

Wie geht es weiter?

Dies ist die stärkste Korrektur seit mindestens Juni und an einigen Märkten seit März. Zu diesem Zeitpunkt könnte sie als eine Verringerung des übertriebenen Optimismus betrachtet werden, aber ein tieferer Rückzug war nicht auszuschließen, wie sich beim US500 zeigen wird.



US500

Dies war die bisher größte Korrektur, gemessen in Punkten, aber prozentual lag sie knapp über 10%. Dies ist ein interessantes Niveau, denn für viele Anleger gilt die 10%ige Korrektur als guter Einstiegspunkt. Die ersten beiden Korrekturen nach der Finanzkrise lagen jedoch bei 17,6 und 22,3% - viel tiefer als die jetzige. Das würde Niveaus von 2.955 bzw. 2.787 Punkten implizieren. Natürlich sollte man nicht erwarten, dass sich eine solche Korrektur so präzise wiederholt, aber die Geschichte zeigt, dass eine tiefere Korrektur nach einer starken Rallye durchaus möglich ist.



US100

Der US100 durchbrach am vergangenen Freitag die wichtige Unterstützung bei 10.930 Punkten und eröffnete damit die Möglichkeit eines Abrutschens in Richtung 10.100 Punkte. Interessanterweise erholten sich die Tech-Aktien sogar, als andere Indizes gestern eingebrochen sind, da die Anleger der Meinung waren, dass die Rückkehr der Beschränkungen einigen von ihnen tatsächlich zugute kommen könnte.



DE30

Der deutsche Leitindex (DE30) brach aus der Dreiecksformation aus und ebnete damit den Weg für eine tiefere Korrektur. Betrachtet man die Bewegungen von Mai und Juni, so kann man eine Unterstützungslinie bei 11.870 Punkten einzeichnen.



GOLD

Der Goldpreis unterschritt die 75-Tage-Linie, die den Aufwärtstrend unterstützt hatte. Der Unterstützungspunkt ist jetzt nicht mehr so offensichtlich. Das interessanteste Niveau ist das Intraday-Tief vom 12. August bei 1.865 Dollar, knapp über der 150-Tage-Linie.



