Eigentlich wollte Karlsberg Brauerei mit einer neuen Anleihe 40 Millionen Euro aufs Konto holen. Das Interesse der Investoren war jedoch so groß, dass das Emissionsvolumen letztlich bei 50 Millionen Euro liegt. Die Zeichnungsfrist wurde am Morgen vorzeitig beendet. Das Papier war deutlich überzeichnet.Inzwischen ist auch klar, wie hoch der jährliche Zinssatz sein wird. Die Brauerei wird 4,25 Prozent pro Jahr an die Investoren ...