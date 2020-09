Wie von uns primär erwartet, können die Bären an die erfolgte Abwärtsbewegung anknüpfen. Im gestrigen Handel geht es impulsiv nach Süden und wir unterschreiten die untere Trendlinie des hinterlegten Dreiecks. Die Bären können gleich noch einen draufsetzen, und auch die $1908 wird unterschritten. Wir haben damit nun endgültig die finale Bestätigung, dass wir uns in Welle 3 in Grün befinden. In dieser erwarten wir noch Kurse im Bereich $1860. Insgesamt sehen wir Gold eine größere Korrektur ausbauen. Das Ziel dieser ist in der $1800 Region angesiedelt. Dort erwarten wir eine Gegenbewegung.

Sobald unsere Indikatoren von der technischen als auch fundamentalen Seite ein klares Signal ausbauen, werden wir wieder im Gold als auch im Silber aktiv werden und weitere Positionen hinterlegen.

