Am 13. November 2020 ist es wieder soweit. Dann werden zum zwölften Mal die ETP-Awards vergeben. Jedoch wird das Event in diesem Jahr etwas anders ablaufen als sonst. 2020 markiert den Beginn eines gänzlich neuen Veranstaltungskonzepts. Die Erfolge der ETF-Branche werden diesmal nicht nur an einem, sondern an fünf Tagen zelebriert.

Was wird in diesem Jahr geboten? Das Extra-Magazin veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart vom 9. November bis 13. November 2020 eine digitale ETF-Themenwoche. Anleger und Branchenvertreter können sich auf eine aufregende Woche mit exklusiven Webinaren zum Thema Sparen mit ETFs und vielen weiteren Highlights freuen. Den Abschluss unserer mehrtägigen Veranstaltung bildet ein spannender Preisträger-Talk inklusiver kleiner Verleihungszeremonie.

Wie in den Vorjahren entscheiden eine Experten-Jury sowie die Teilnehmer einer Online-Umfrage, wer am Ende zu den Gewinnern zählt. Die rund 40-köpfige Fachjury, bestehend aus Vermögensverwaltern, Banken, Direktbanken, Honorarberatern, Market-Makern, Anlegerschützern und Finanzredakteuren sorgt für eine objektive Beurteilung der Produkte und Emittenten. Als besondere Auszeichnung gilt bei den Anbietern der Publikumspreis, der direkt durch die Anleger im Rahmen einer Online-Umfrage ermittelt wird.

Die Auszeichnung wird in den Unterkategorien „Bester Service“, „Bestes Angebot“ und „Beste Kosten“ überreicht. Der Gesamtsieger der zuvor genannten Kategorien sowie des Publikumsvotings wird zum „ETF-Anbieter des Jahres“ gekürt. Hinzu kommen die Preise für den „ETF des Jahres“ und den „ETC-Anbieter des Jahres“ sowie die Auszeichnungen für den „ETF-Market-Maker des Jahres“, den „Indexanbieter des Jahres“ und die „ETF-Neuemission des Jahres“. Zudem werden auch in diesem Publikumspreise für die folgenden Kategorien verliehen: „Digitale Vermögensverwaltung“, „ETF-Bank des Jahres“ und „ETF-Anlagelösung des Jahres“. Die Teilnehmer der Online-Abstimmung können ihre Favoriten aus einer Nominierungsliste auswählen.

Auch dieses Jahr haben Sie die Möglichkeit mitzubestimmen: Vom 23. September bis 23. Oktober 2020 findet die Online-Umfrage für die Publikumspreise statt.

Eine Teilnahme ist über die Award-Website www.etp-award.de möglich. Unter allen Teilnehmern werden 5 x Apple Watch Series 5 sowie 10 x Jahresabonnements des extraETF Angebots inklusive professionellen Tools und Funktionen zur optimalen Depotüberwachung verlost.

Weitere Informationen zur ETF-Themenwoche sowie Anmeldemöglichkeiten zu unseren Webinaren und allen weiteren Veranstaltungen finden Interessierte unter: www.etp-award.de