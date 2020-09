NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Dienstag von den deutlichen Vortagesverlusten etwas erholt. Positive Impulse kamen dabei von guten Daten zum US-Immobilienmarkt. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,24 Prozent höher bei 27 212,21 Punkte. Am Montag hatte der Dow wegen Sorgen über eine erneute Corona-Welle zeitweise den niedrigsten Stand seit Anfang August markiert.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag im Verlauf um 0,63 Prozent auf 3301,74 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,23 Prozent auf 11 115,35 Zähler.