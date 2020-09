Was war das für ein Wochenauftakt? Nach dem Rücktritt von Nikola-Chef Trevor Milton ging Nel ASA quasi in den Sturzflug über. Am Montag notierte die Aktie zeitweise bei nur noch bei 1,38 Euro. Auf diesem Niveau gelang jedoch schließlich die Aufwärtstrendwende. Am heutigen Mittwoch startet Nel ASA den Handelstag schon wieder bei über 1,60 Euro.

