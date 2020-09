Die Korrektur hat den Edelmetallsektor im Griff. Das Comeback des US-Dollars am Devisenmarkt belastet gegenwärtig die Entwicklung von Gold, Silber & Co.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 22.09. „SILBER - Das ist (kurzfristig) nicht gut!“

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 22.09. „Platin: Herber Rückschlag!

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 21.09. „Gold - Wird es nun prekär?“

Palladium befand sich bis vor kurzem noch in einer aussichtsreichen Konstellation, musste den jüngsten Entwicklungen nun jedoch Tribut zollen. Mit dem Rücksetzer unter eine wichtige Unterstützung sendet das Edelmetall zudem ein (charttechnisches) Warnsignal.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Palladium hieß es am 18.09. unter anderem noch „[…] In der Folgezeit wurde es spannend. Palladium konnte die 2.250 US-Dollar weiterhin verteidigen und blieb somit im Spiel! Schließlich gelang es dem Edelmetall doch, den Widerstandsbereich um 2.330 US-Dollar aufzubrechen. Der Weg in Richtung 2.400+ US-Dollar, dass das nächste Widerstandscluster darstellt(e), war frei. Palladium verpasste es bislang jedoch, in dieser entscheidenden Phase nachzusetzen und signifikant über die 2.400+ US-Dollar vorzustoßen. Kurzum: Noch tut sich Palladium schwer damit, den nächsten Schritt zu vollziehen. Das Edelmetall muss hierzu signifikant über die 2.400er Marke setzen. Aber, was nicht ist, kann ja noch werden. Solange Palladium oberhalb von 2.250 US-Dollar notiert, hält das Edelmetall aus unserer Sicht alle Trümpfe in der Hand. Nur darunter sollte es in der aktuellen Phase nicht gehen.“



Palladium verpasste es auch zuletzt, entscheidend über die 2.400+ US-Dollar vorzustoßen. Stattdessen legte das Edelmetall den Rückwärtsgang ein und folgt(e) damit dem aktuellen Trend im Sektor. Derzeit stehen die 2.250 US-Dollar im Fokus. Palladium ist aktuell drauf und dran, diesen Bereich aufzuweichen. Mit aktuell 2.220 US-Dollar zeichnet sich bereits der Bruch dieser aus unserer Sicht eminent wichtigen Marke ab.

Das Chartbild trübt sich ein. Palladium ist aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend herausgefallen. Im Bereich von 2.150 US-Dollar verläuft der mittelfristige. Zudem wird dieser Bereich derzeit von der 200-Tage-Linie verstärkt. Insofern sollte es nun tunlichst nicht mehr unter die 2.000er Marke gehen, die eine gewisse psychologische Bedeutung hat. Tritt dieser Fall dennoch ein, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert. Palladium sollte möglichst zügig über die 2.250 US-Dollar zurückkehren. Das erklärte Ziel muss es aber weiterhin sein, die 2.400+ US-Dollar zu überspringen…