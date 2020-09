Noch dieses Jahr mehr Geld: Diese zwei Unternehmen werden wahrscheinlich noch zum Dezember ihre Dividende anheben!

Es müssen also Alternativen gefunden werden. Und die gibt es durchaus. Man könnte beispielsweise bei seiner Geldanlage auf Unternehmen setzen, die ihre Aktionäre über Dividenden an ihrem erzielten Gewinn beteiligen. Und da gibt es eine ganze Menge. Es finden sich darunter auch viele Firmen, die ihre Ausschüttung auch regelmäßig anheben. Zwei von ihnen, die dies vermutlich noch in diesem Jahr tun werden, schauen wir uns im heutigen Artikel einmal kurz an.

Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich finde es absolut erschreckend, dass es seit Jahren schon keine nennenswerte Rendite mehr auf Spareinlagen gibt. Und es sieht nicht so aus, als ob sich an diesem Umstand in naher Zukunft etwas ändert. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Denn immer mehr Banken gehen mittlerweile dazu über, Strafzinsen oder Verwahrentgelte zu verlangen, wenn man ihnen sein Geld überlässt.

McDonald’s

Es wird auf unserm Globus wohl kaum einen Menschen geben, der den Namen McDonald’s (WKN: 856958) in seinem Leben noch nicht gehört hat. Denn der amerikanische Franchisegeber und Betreiber von Schnellrestaurants ist immerhin das umsatzstärkste Fast-Food-Unternehmen der Welt. Wer kennt mit Hamburger, Cheeseburger und Big Mac nicht auch die bekanntesten Produkte des Konzerns?

McDonald’s gehört zu den sogenannten Dividendenaristokraten. Eigentlich seit dem Börsengang, nämlich seit 43 Jahren in Folge, wird die Ausschüttung nun schon kontinuierlich angehoben. Blickt man auf die letzten zehn Jahre, kann man alleine in diesem Zeitraum einen Anstieg von 127 % erkennen.

Am 15.09.2020 wurde die letzte Quartalsausschüttung in Höhe von 1,25 US-Dollar je Aktie an die Investoren ausgezahlt. Traditionell erhöht McDonald’s mit der Dezemberausschüttung jedes Jahr seine Dividende. Und ich bin mir so gut wie sicher, dass es dann in diesem Jahr zur 44. Steigerung der Ausschüttung kommen wird. Denn eine so lange Serie von Anhebungen wird vom Management sicherlich nur sehr ungern unterbrochen.

Und die Aktie von McDonald’s? Sie zeigt sich wie gewohnt recht selbstbewusst. Die Coronapandemie hatte sie zwar kurz in Mitleidenschaft gezogen, doch sie steht aktuell mit 220,27 US-Dollar (18.09.2020) knapp 20 US-Dollar höher als Anfang Januar. Obwohl der Kurs also recht hoch notiert, weist das Papier eine Dividendenrendite von 2,27 % auf. Für Einkommensinvestoren könnte McDonald’s also meiner Meinung nach weiterhin ein Top-Investment darstellen. Für alle anderen interessierten Anleger natürlich auch.