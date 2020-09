Darauf hat man im Hause Volkswagen lange warten müssen! Nachdem die Aktie einen kontinuierlichen Aufwärtstrend über Wochen hinweg durchlebt hatte, kam in diesem Monat der große Absturz! Aber seit einigen Tagen beginnt die Aktie damit, sich zu rehabilitieren und greift wieder an. Auch heute kann der Aktienkurs an den neuen Trend anknüpfen und schaut nach vorne.

