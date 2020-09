SMA Solar spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund drei Prozent. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 39,52 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund sechs Prozent. Bei 41,96 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Anleger, die von SMA Solar nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. So bekommen Put-Käufer oder Leerverkäufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

Fazit: Sind das bei SMA Solar jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.