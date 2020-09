Die Aktie des Silberproduzenten Fresnillo konnte in den letzten Handelstagen zwar keine Akzente auf der Oberseite setzen, dafür geriet die Aktie auch noch (!) nicht auf der Unterseite in Bedrängnis. Gerade vor dem Hintergrund der kräftigen Korrektur im Edelmetallsektor ist das durchaus als eine robuste Vorstellung zu werten.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 22.09. „SILBER - Das ist (kurzfristig) nicht gut!“

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 21.09. „Gold - Wird es nun prekär?“

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 25.08. hieß es unter anderem „[…] Nach der Ausbildung des Hochs bei 13,6 GBP konsolidiert die Aktie. Bislang erweist sich der Bereich von 12,0 GBP als verlässliche Unterstützung. Dieser begrenzte zuletzt das Handelsgeschehen auf der Unterseite. Von der zentralen Unterstützungszone 8,2/8,3 GBP hat sich die Aktie mittlerweile weit entfernt. Insofern wäre eine erfolgreiche Verteidigung der 12,0 GBP von großer Bedeutung. Auf der Oberseite muss es nun über die 13,6 GBP gehen, um das Rally-Szenario wieder aufzunehmen.“

In der Folgezeit unternahm die Aktie noch einige Versuche, den Widerstandsbereich um 13,6 GBP zu überwinden und so ein frisches Kaufsignal zu generieren. Der letzte Versuch lief überaus vielversprechend an, der Aktie gelang es hierbei sogar, bis in den Bereich von 13,8 GBP vorzustoßen. Doch letztendlich entwickelte auch dieser Vorstoß keine Nachhaltigkeit und fiel wieder in sich zusammen. Infolge der im Edelmetallsektor um sich greifenden Korrektur steuert die Aktie nun wieder auf den Bereich von 12,0 GBP zu.

Diese Zone scheint als Unterstützung gut ausgebaut zu sein, dennoch gilt es, den Fall zu diskutieren, sollte die Aktie darunter abtauchen müssen. Der obere Chart verdeutlicht, dass sich die Schiebezone 12,0 GBP bis 13,6 GBP in durchaus als exponiert zu bezeichnender Lage befindet. Sollte der Wert unter die 12,0 GBP brechen, könnte sich die Bewegung im Worst Case bis in den Bereich von 8,2/8,3 GBP ausdehnen. Erst hier lässt sich der nächste belastbar erscheinende Unterstützungsbereich ausmachen. Der aktuelle Aufwärtstrend, der gegenwärtig im Bereich von 10,0 GBP verläuft, könnte allerdings ebenfalls als potentieller Halt fungieren.

Kurzum: Um das Chartbild zu klären, muss es signifikant über den Bereich 13,6 /13,8 GBP gehen. Ein Rutsch unter die 12,0 GBP wäre ein Warnsignal und könnte die Aktie auf der Unterseite in Bedrängnis bringen.