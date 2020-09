Goldexplorer Kalamazoo Resources (WKN A2PTCL / ASX KZR) war eines der ersten Unternehmen, das sich in den Goldfeldern des australischen Bundesstaates Victoria auf die Jagd nach der nächsten hochgradigen Goldmine machte und sich dabei die spektakuläre Fosterville-Mine von Kirkland Lake Gold zum Vorbild nahm.

Mittlerweile allerdings hat Kalamazoo auch das Goldprojekt Ashburton in Western Australia erworben, das bereits über eine Ressource von 1,65 Mio. Unzen Gold bei durchschnittlich 2,5 Gramm pro Tonne aufweist. Da das Unternehmen in Victoria, genauer gesagt in der Region Bendigo, in der auch die Fosterville-Mine liegt, über ausgedehnte Ländereien und über gleich zehn prioritäre Bohrziele verfügt, hat sich Kalamazoo nun entschieden, der kanadischen Novo Resources (WKN A1JG38) die Option zu geben, sich einen Anteil von 70% am ebenfalls in Bendigo gelegenen Queens-Projekt zu verdienen.