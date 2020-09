Der US-Sportartikelhersteller Nike hat sowohl beim Gewinn sowie auch beim Umsatz deutlich zugelegt und die Analystenschätzungen klar geschlagen. Nur wenig später meldeten sich Banken zurück und haben ihre Kursziele deutlich angehoben. Davon kann auch das Wertpapier von Adidas profitieren und hat sich zur Mitte dieser Handelswoche mit einem Gap-Up direkt in den Widerstandsbereich bei rund 290,00 Euro aufwärts begeben. Dieser ist insofern markant, als dass er über die letzten Monate 2019/2020 eine starke Hürde gebildet hatte und nicht ohne Weiteres geknackt werden dürfte. Allerdings lässt die zu heute gerissene Kurslücke Hoffnungen auf eine Rallyefortsetzung aufkommen, allerdings sollte dieses Szenario am besten noch mit fundamentalen Daten untermauert werden. Anderenfalls könnte sich der heutige Ausflug durchaus noch als Luftnummer erweisen.

Im Schatten der Konkurrenz

Ausgerechnet bei Adidas wird der Kauf-Button recht schnell gedrückt, für einen nachhaltigen Anstieg zurück an die Jahreshochs bei 317,45 Euro muss jedoch ein eindeutiger Wochenschlusskurs oberhalb der Hürde zwischen 290,00 und 292,40 Euro her. Erst dann würde sich ein Long-Einstieg beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB75FU überdurchschnittlich auszahlen. Sollte jedoch zum Ende dieser Handelswoche ein größerer Rücksetzer unter 280,00 Euro einsetzen, würde dies für einen Fehlausbruch sprechen und könnte weitere Abschläge in Richtung 265,00 Euro hervorrufen. Darunter findet die Adidas-Aktie bei rund 260,00 Euro und den dort verlaufenden EMA 50 eine weitere Unterstützung vor. Bärisch wird es dagegen erst unterhalb von 250,00 Euro und nach einem Aufwärtsbruch.