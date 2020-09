Einblicke in die US-Wahlen: Gesundheitsthemen im Fokus

Das Gesundheitswesen ist in der Regel ein heißes Thema bei US-Wahlen, was dem Sektor häufig Volatilität beschert. Gilt das auch für die Wahl 2020?

A: COVID-19 und die dringende Notwendigkeit, Therapien gegen das Virus zu finden, haben dieses Jahr die Aufmerksamkeit auf die Innovationskraft der Pharma- und Biotech-Industrie gelenkt. In diesem Sinne befinden sich derzeit mehr als 170 Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus in der Entwicklung, 31 davon in klinischen Studien, darunter eine Handvoll in entscheidenden Spätphase-Studien(1). Wir gehen angesichts erster vielversprechender Daten davon aus, dass bis Anfang 2021 mindestens ein Impfstoff zugelassen wird und in den folgenden Monaten und Jahren weitere folgen werden. Wenn man bedenkt, dass die Entwicklung von Impfstoffen früher mehr als zehn Jahre dauerte und COVID-19 vor etwas mehr als acht Monaten auftauchte, ist dies ein erstaunlich rasanter Fortschritt.