Centogene und Lufthansa erweitern Zusammenarbeit bei COVID-19 Tests

Centogene eröffnet am Flughafen in Düsseldorf ein weiteres COVID-19 Testzentrum. In Kooperation mit der Lufthansa hatte man schon an den Flughäfen in Frankfurt und Hamburg solche Testzentren eröffnet. Die Tests des Unternehmens sollen sowohl Passagieren, die in Düsseldorf abfliegen oder dort ankommen, als auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, kündigt das Biotech-Unternehmen am Mittwoch an. Das neue Testzentrum ...