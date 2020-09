VERBIO Vereinigte BioEnergie hat am Mittwoch Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/2020 vorgelegt. Die Aktiengesellschaft meldet einen Umsatzanstieg von 779 Millionen Euro auf 872 Millionen Euro. Beim Umsatz sei der Anstieg „überwiegend auf den Verkauf von Biodiesel im Zuge der Kapazitätserhöhung, durch Erwerb der Biodieselanlage in Kanada sowie den Ausbau der Sterolproduktion zurückzuführen”, so VERBIO. Vor Zinsen und Steuern ...