Investoren müssen sich an einen neuen Namen an der Börse gewöhnen. Aus der Kölner QSC wird q.beyond. Die Umfirmierung wurde in diesen Tagen vollzogen.Die Ziele für 2020 von q.beyond werden jedoch nicht verändert. Der „Namensneuling“ rechnet mit einem bereinigten Umsatzplus von mindestens 13 Prozent auf 143 Millionen Euro. Das EBITDA soll bei -5 Millionen Euro liegen, da man verschiedene Investitionen tätigt. Ab dem ...