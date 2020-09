Insgesamt lässt sich im Kursverlauf der Mastercard-Aktie langfristig eine stetige Aufwärtsbewegung feststellen, diese reichte bis Mitte Februar auf 347,25 US-Dollar aufwärts. Der Corona-Krise zwang das Papier zeitweise auf 199,99 US-Dollar bis Mitte März abwärts, dieses Niveau konnte der Wert in den letzten Monaten deutlich hinter sich lassen und markierte bereits Ende August ein frisches Rekordhoch bei 367,25 US-Dollar. An dieser Stelle setzte anschließend eine Konsolidierung in einem dreiwelligen Kursmuster zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt sowie die Horizontalunterstützung um 316,00 US-Dollar ein. Genau diese Stelle sorgte im gestrigen Handel wieder für deutlichen Auftrieb, sodass der kurzfristige Abwärtstrend seit Ende August sich noch als bullische Flagge herausstellen könnte und bei erfolgreicher Auflösung frisches Aufwärtspotenzial entfalten dürfte.

Bullflag wahrscheinlich

Sollte sich die Annahme einer bullischen Flagge mit einem Kursanstieg mindestens über 340,00 US-Dollar bei Mastercard bewahrheiten, dürften rasch wieder die Verlaufshochs aus Mitte dieses Monats bei 346,94 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Darüber wäre mit einem Folgeanstieg an 367,25 US-Dollar zu rechnen, falls die aktuellen Wochentiefs nicht signifikant unterschritten werden. Für dieses Szenario kann als Long-Instrument beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA1KWK zum Einsatz kommen. Bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb von 316,00 US-Dollar droht dem Wertpapier jedoch ein Abschlag zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei rund 30,00 US-Dollar. Alles darunter birgt Rückfallrisiken zurück auf die Junitiefs bei 285,15 US-Dollar.