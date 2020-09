STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Kämpft sich der DAX zurück?

Der DAX stemmt sich zur Wochenmitte gegen die herben Verluste am Montag und klettert um 1,7%. Damit erobert der deutsche Leitindex die Marke von 12.800 Punkten zurück. Unterstützung kommt auch vom GfK-Konsumklimaindex, der für Oktober eine leicht bessere Verbraucherstimmung in Deutschland signalisiert. Tesla weiter gen Süden - Adidas profitiert

Auch nach dem gestrigen Battery Day zeigen sich die Anleger bei Tesla weiter enttäuscht und schicken die Aktie als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart rund 5% gen Süden. Zwar kündigte Tesla-Chef Elon Musk an, selbstfahrende E-Autos für günstige 25.000 US-Dollar herzustellen. Doch bis zur Umstellung der Fertigung und der Batterie-Technologie müssen sich die Anleger noch mindestens bis 2022 gedulden. Meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anleger ist am Mittwoch die Allianz, die moderat auf 168,20 Euro zulegt. Damit stabilisiert sich die Aktie wieder etwas, auch wenn das Minus seit Montag nach wie vor rund 5,6% beträgt. Für neuerlichen Druck hatten Meldungen aus Großbritannien gesorgt, wonach dort der Versicherungsmarkt stärker reguliert werden soll. Hohe Umsätze sind zur Wochenmitte in Stuttgart auch bei Adidas zu verzeichnen, die Aktie gewinnt ganze 5,2%. Für Schwung sorgen frische Zahlen des US-Rivalen Nike: Dieser übertraf im letzten Quartal dank eines boomenden Online-Handels die Erwartungen der Analysten hinsichtlich Umsatz und Gewinn.

Börse Stuttgart TV

Zeigt uns das aktuelle Jahr, dass man es mit Diversifikation auch übertreiben kann? Schließlich hätte man doch einfach auf die US-Tech-Aktien setzen können Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, blickt auf die Performance der einzelnen Märkte und verrät, warum Anleger unbedingt nach Asien und in die USA schauen sollten. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=fHa_j5yEs-g&utm_term=2400928047

Euwax Sentiment Index

In Stuttgart agieren die Derivateanleger heute eindeutig antizyklisch: Während der DAX stetig zulegte, fiel der Euwax Sentiment mehr und mehr ins Minus. Bei Werten von etwa -30 Punkten spiegelt das Stuttgarter Stimmungsbarometer am Mittag eher pessimistisch gestimmte Anleger wieder.

Trends im Handel

Bei den Optionsscheinen folgen die Anleger in Stuttgart einer Empfehlung und kaufen einen Call auf Infineon (WKN KB2YJ9). Offenbar setzen sie angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Autobranche auf den DAX-Konzern - schließlich stieg Infineon unlängst zum führenden Hersteller für Chips für den Automobilmarkt auf. Gleiches Bild bei einem Call-Optionsschein auf SolarEdge (WKN MA1LYC): Auch hier handelt es sich um eine Empfehlung, auch hier sind ausschließlich Käufer unterwegs. Die Aktie des israelischen Solarunternehmens konnte in den letzten sechs Monaten über 147% zulegen - und wurde auch von Beate Sander gekauft, wie sie im Interview verriet. Umsatzspitzenreiter bei den Knock-out-Produkten in Stuttgart ist mit weitem Abstand ein Call auf Gold (WKN UD6XRC). Dieser wird von den Derivateanlegern mehrheitlich gekauft. Mit einem Minus von 0,4% gibt der Goldpreis heute die nächste runde Marke ab und rutscht unter 1.900 US-Dollar.

